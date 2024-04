Dele Alli a pris rendez-vous avec la Coupe du monde 2026

Des nouvelles de l’ancien crack du football anglais.

Sous contrat avec Everton, Dele Alli n’a pas disputé la moindre rencontre avec les Toffees en 2023-2024, lui qui a subi une grave blessure à l’aine il y a un peu plus d’un an. Au mois de juillet dernier, l’Anglais avait expliqué être victime de dépression, confiant notamment avoir suivi une cure de désintoxication aux somnifères durant six semaines. Neuf mois plus tard, l’ancien joueur de Tottenham semble aller mieux. Au micro de Sky Sports, il a exprimé son souhait de faire son retour en Premier League dès que possible.

« Je me sens bien, a expliqué Alli. Évidemment, je suis déçu de ma blessure (il a rechuté en fin d’année 2023), mais je suis impatient de recommencer à jouer. C’est difficile pour moi de ne faire que regarder du football, ça a été dur ces huit derniers mois. […] Je peux voir la lumière au bout du tunnel. » Si le milieu de terrain ne devrait pas refouler les pelouses d’ici la fin de saison, il s’est fixé un objectif bien précis : faire son retour avec les Three Lions pour le prochain Mondial. « J’ai un rappel sur mon téléphone tous les jours à 11 heures qui dit « Coupe du monde 2026 ». Les gens diront que je n’ai pas joué depuis un an, mais c’est mon objectif. Je connais mon niveau. »

On lui souhaite de tout cœur de faire son retour, mais ça risque d’être difficile de bouger Jude Bellingham ou Phil Foden du onze de Gareth Southgate.

