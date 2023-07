Mauricio Pochettino n’a pas réussi à regarder l’interview de Dele Alli en entier

« Trop douloureux ».

Mauricio Pochettino garde un lien fort avec Dele Alli. L’entraîneur et l’international anglais se sont côtoyés durant cinq saisons à Tottenham. C’est d’ailleurs le septième joueur le plus utilisé par le coach argentin durant son passage chez les Spurs. Alors quand il a appris pour la dépression de son ancien protégé, Mauricio Pochettino a été très touché. Au micro d’ESPN, le nouveau tacticien de Chelsea a expliqué qu’il n’avait pas pu aller au bout de son interview car celle-ci lui faisait trop mal au cœur.

« Il sait à quel point nous l’aimons, à quel point c’est une personne qui compte pour nous. C’est un joueur extraordinaire et une personne qui a un grand cœur. […] Une interview comme celle-ci, c’est vraiment douloureux. Mais c’est un homme fort, incroyable, et il est certain qu’il reviendra plus fort », a affirmé son ancien entraîneur. Encore en contact avec Dele Alli, Mauricio Pochettino espère pouvoir le rencontrer avant le début de la saison de Premier League.

Histoire de lui rappeler quelques bons souvenirs ?

