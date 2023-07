Face à la dépression, Dele Alli a pensé à prendre sa retraite

« Si vous connaissiez ma vie, vous me comprendrez un peu mieux. »

Dele Alli s’est confié à Gary Neville dans un entretien fort et émouvant. L’ancien joueur de Tottenham, annoncé comme l’une des plus prometteuses pépites mondiales, sort d’une saison en demi-teinte à Besiktas en étant prêté par Everton. L’international parle sans filtre de ses difficultés sportives, mais surtout de celles rencontrées hors terrain. « C’est toujours moi contre moi-même dans tous les domaines. Je gagnais le combat, je souriais, je montrais que j’étais heureux, mais à l’intérieur, je perdais définitivement la bataille. Un traumatisme est un traumatisme et votre corps l’enregistre de la même manière, quel qu’il soit », explique-t-il sans cacher son émotion.

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77 — Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023

Dele Alli évoque également sa réhabilitation actuelle après avoir longtemps souffert de toxicomanie. Plus appelé en sélection depuis 2019 et souvent sous le feu des critiques, le milieu de terrain britannique a énormément souffert de ses années de galère. « Cela peut paraître dramatique, mais je me regardais littéralement dans le miroir et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans, en faisant ce que j’aimais », confie-t-il à Gary Neville. Ce dernier n’a pas hésité à déclarer au moment de la promotion de l’interview : « C’est la conversation la plus émouvante, la plus difficile et la plus inspirante que j’ai eue dans ma vie. »

À plusieurs reprises, Del Alli, désormais âgé de 27 ans, a tenu à adresse un message de soutien à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation similaire.

