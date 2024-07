JO : les Australiennes arrivent en France sans bagages

Dans ma valise, il y a …

Les Australiennes sont arrivées en France ce dimanche pour disputer les JO, mais avec un petit désagrément. À l’aéroport de Marseille, où elles ont débarqué, elles n’ont pas récupéré certains de leurs bagages et du matériel médical, restés bloqués en Espagne. « Elles peuvent toujours s’entraîner, et elles ont leurs tenues et équipements avec elles. Mais quelques bagages personnels, médicaux et d’autres équipements sont restés en Espagne. J’espère que nous pourrons acheter certaines choses à Marseille, » a même expliqué Anna Meares, cheffe de la délégation australienne à Reuters, qui rapporte l’histoire, et alors que l’Australie joue son premier match des JO ce jeudi face à l’Allemagne.

Loi des séries oblige : les demi-finalistes et hôtes de la Coupe du monde 2023 ont connu un autre retard. Début juillet, leurs équipements pour les Jeux sont restés bloqués à Gibraltar. Le bateau qui les livrait était rentré dans un autre.

Il doit bien y avoir du scotch et des ciseaux à Marseille.

