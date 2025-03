Nasser al-Khelaïfi bat le record de longévité des présidents du PSG

Les noces de muguet pour Nasser et le PSG.

Nasser al-Khelaïfi est devenu ce jeudi le président du PSG au plus long mandat. Après 13 ans, 4 mois et 23 jours à la tête du club parisien, l’indéboulonnable homme d’affaires qatari devance en matière de longévité les mandats de Francis Borelli (d’une journée) entre 1978 et 1991 et de Michel Denisot (6 ans, 11 mois et 11 jours) de 1991 à 1998.

Et le plus titré, évidemment

Arrivé avec ses mallettes en novembre 2011 dans le cadre du rachat du PSG par le fonds d’investissements Qatar Sports Investments, « NAK » aura contribué au changement de dimension du club de la capitale, passé de la seconde partie de tableau de Ligue 1 aux hautes sphères européennes.

Sans grande surprise, avec 34 titres depuis son arrivée (dix championnats, sept coupes nationales, six Coupes de la Ligue et onze Trophées des champions), il est également le président du PSG qui a connu le plus de succès, loin devant Michel Denisot et ses huit titres en sept ans.

Il ne manque plus que la coupe aux grandes oreilles au tableau de chasse.

L'hygiène de vie douteuse d'Ousmane Dembélé au Barça