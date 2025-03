Jadon Sancho veut (encore) revenir au Borussia Dortmund

On est sur une carrière à la Álvaro Morata.

Jadon Sancho veut absolument retourner au Borussia Dortmund ! Ce mardi, Bild avance que l’attaquant prêté à Chelsea par Manchester United n’est absolument pas contre un troisème séjour au BvB, après avoir porté les couleurs jaune et noir entre 2017 et 2021 puis en prêt la saison dernière. Selon nos confrères, l’international anglais de 24 ans aurait déposé auprès de son club une demande de transfert pour faciliter un départ définitif cet été vers le club de la Ruhr, en grande difficulté en championnat (11e), mais qualifié en quarts de finale de Ligue des champions.

Le Bayer Leverkusen également intéressé

« Son envie de retourner en Bundesliga grandit de jour en jour », aurait assuré son entourage. Peu en vue avec Chelsea (28 matchs, pour 2 buts et 6 passes décisives), Sancho ne semble plus du tout être dans une optique de s’imposer du côté de Manchester United. En Allemagne, il aurait également l’intérêt du Bayer Leverkusen, champion en titre et deuxième du championnat derrière le Bayern Munich. Mais l’attachement du joueur envers Dortmund fait davantage entrevoir la première option.

Jamais deux sans trois ?

