Un président de club ghanéen suspendu pour incitation à la violence contre des arbitres

Sale période pour le foot ghanéen.

Au Ghana, le président du club d’Elmina Sharks a été suspendu pendant trois mois de ses fonctions par la fédération de football ce mardi. Le dimanche 16 février dernier, Papa Kwesi Nduom a enfreint deux points du règlement de la Ligue professionnelle locale, en entrant sur la pelouse pour protester une décision arbitrale et en incitant ses joueurs et dirigeants à s’en prendre aux officiels. Ce jour-là, son équipe avait perdu 0-1 à domicile contre Swedru All Blacks.

600 euros d’amende

Pour l’ensemble de ces infractions, accompagnées de plusieurs messages de haine contre les arbitres sur ses réseaux sociaux, Nduom a également dû payer une amende de près de 10 000 cedi, soit l’équivalent d’environ 600 euros. « Il a été reconnu coupable d’avoir interféré dans le déroulé du match, en incitant les joueurs contre les officiels », souligne la fédération de football ghanéenne dans un communiqué.

Comme quoi, la nécessité de protéger les arbitres n’est pas qu’un sujet français.

