Un arbitre amateur arrête d’exercer à cause de Jérémy Stinat

Se faire couper le sifflet.

Cyril Bernard, arbitre amateur pour le club d’Olemps, a été suspendu quatre matchs par la commission de discipline du district de l’Aveyron pour avoir critiqué l’arbitrage de Jérémy Stinat lors du match Auxerre-OM (3-0), indique le Centre Presse de l’Aveyron. Estomaqué par la décision, l’arbitre a pris la décision d’arrêter d’officier.

Une atteinte à la FFF

Après la rencontre, il avait déclaré sur les réseaux sociaux que « le match de M. Stinat était indigne d’un arbitre professionnel » et que les arbitres amateurs risquent d’être dégoûtés « de toute cette hypocrisie entre les instances et d’arrêter l’arbitrage ». Pour cela, Cyril Bernard a écopé de quatre matchs fermes et d’une amende de 180 euros pour son club. La commission considère que c’est un « comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF ».

Le concerné, consterné et contrarié, a réagi à cette décision : « J’ai certainement dit des choses qui peuvent déranger », constate-t-il. Il est désormais catégorique sur son souhait de ne plus exercer la fonction, à part si le club a besoin de lui.

Si les arbitres commencent à se virer les uns les autres…

