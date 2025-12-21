Olise et Kane continuent de kiffer

Heidenheim 0-4 Bayern

Buts : Stanišić (15e), Olise (32e), Díaz (86e), Kane (90e+2)

Le Bayern tient à son petit confort.

L’ogre bavarois a profité de son déplacement à Heidenheim pour rembourrer son matelas en tête du championnat (0-4). Il passera les fêtes avec neuf points d’avance sur Dortmund et l’impressionnant bilan de 13 victoires et deux nuls. Josip Stanišić a ouvert les hostilités (0-1, 15e), et Michael Olise a soigné ses stats en poussant le ballon au fond à la suite d’une tentative de Hiroki Ito (0-2, 32e). Déjà son dixième but de la saison.

Ses autres compères de l’attaque ont aussi eu droit à leur part du gâteau : Luis Díaz a corsé l’addition (0-3, 86e) et Harry Kane a eu le mot de la fin sur un service de Serge Gnabry (0-3, 90e+2). L’Anglais termine la première partie de la saison avec le total affolant de 30 buts en 25 matchs. Le titre de meilleur buteur du championnat est déjà quasiment acquis puisqu’il a scoré 19 fois en Bundesliga et que ses premiers poursuivants, Jonathan Burkardt et Deniz Undav, ont inscrit… huit buts.

Maintenant, place à une trêve bien méritée : le championnat ne reprendra que le 9 janvier.

