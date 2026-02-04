S’abonner au mag
  • Coupe LFFP
  • Quarts

Coupe LLFP : l’OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés

FL
Coupe LLFP : l’OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés

Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes n’a pas manqué son entrée en lice, ne faisant qu’une bouchée des Marseillaises (4-0) au centre d’entraînement lyonnais.

Vicki Becho a rapidement ouvert le score pour les Fenottes (1-0, 4e), avant qu’Inès Benyahia (2-0, 27e) puis Ada Hegerberg (3-0, 30e) ne tuent tout suspense à la fin du deuxième quart d’heure de jeu. Marie-Antoinette Katoto a conclu la partition des siennes en fin de rencontre (4-0, 81e), quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

https://youtu.be/0uZ96UTjhgA?si=RQoCf8mjTB8dx9MH

Les joueuses de Jonatan Giráldez affronteront en demi-finales Dijon. Les Rouges, septièmes de Première Ligue, ont signé un gros coup en sortant le FC Nantes (2-1), actuel dauphin du championnat. Plus tôt dans la journée, le Paris FC avait décroché son ticket pour le dernier carré en venant à bout du RC Lens (1-0) grâce à un but tardif de Célina Hocine (1-0, 90e+3). Le PFC affrontera le PSG ou Évian, qui s’affrontent ce mercredi à 20 heures dans le dernier quart de finale.

Sombath et Karchaoui au soutien de Gaëtane Thiney

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!