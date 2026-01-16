S’abonner au mag
L'OL Lyonnes prolonge une de ses pépites

Dans les pas de Wendie. Après sa grande première brassard au bras contre Lens en championnat mercredi soir (1-0), Alice Sombath a prolongé son contrat avec l’OL Lyonnes jusqu’en 2027.

Passée par les équipes jeunes du Paris FC, puis du Paris Saint-Germain avant de rallier la capitale des Gaules, Sombath est devenue l’une des figures de la défense lyonnaise. Sous le maillot des Fenottes, l’internationale tricolore a disputé 92 matchs toutes compétitions confondues dont 13 depuis le début de saison sur 20 rencontres disputées par les Lyonnaises, dont dix titularisations.

De quoi avoir encore le temps de remporter quelques trophées.

