Première Ligue : Les Lyonnaises toujours invaincues

Paris FC 0-0 Lyon

Il n’est pas possible de remporter tous les matchs, dans une saison. Mais visiblement, n’en perdre aucun reste peut-être jouable. Car si OL Lyonnes a concédé un nul sans but sur le terrain du Paris FC lors de la treizième journée de Première Ligue (malgré un poteau de Marie-Antoinette Katoto), le leader a enchaîné une vingtième rencontre sans défaite toutes compétitions confondues.

Le 1er partage de points

Encore plus fort, il s’agit du premier partage de points subi par les Rhodaniennes en championnat et du deuxième en comptant celui lâché à la Juventus en Ligue des champions. C’est donc un petit exploit que les joueuses de la capitale ont réalisé, elles qui ont été dangereuses sur des coups de pied arrêtés de Maëlle Garbino et sauvés par Mylène Chavas. Une gardienne avertie en vaut deux…

