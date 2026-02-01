Le PSG puni par une de ses anciennes joueuses contre l’OL Lyonnes

PSG 0-1 OL Lyonnes

But : Chawinga (23e)

Crucifiées. Une énième fois, le choc de Première Ligue a tourné à l’avantage des Lyonnaises sur la pelouse du Parc des Princes (0-1). Le seul but de la partie aura été inscrit par une ancienne Parisienne : Tabitha Chawinga. Un après-midi lancé par une banderole du CUP à l’intention d’une autre ex-Parisienne : « Katoto tu manques à personne », suivie d’une autre pendant le match : « Pas d’excuse, fumez-les ».

Le CUP est bien présent pour la rencontre et a un message pour ses joueuses pic.twitter.com/sbV6U8LDUW — Léna Bernard (@lenabedoin) February 1, 2026

Malheureusement pour les 14 000 spectateurs ayant fait le déplacement sous la pluie, il n’en sera rien. La faute à un déboulé d’une attaquante qu’ils connaissent bien en la personne de Chawinga, venue battre Mary Earps d’une frappe croisée bien sentie (0-1, 23e). Le choc au sommet vient alors de basculer, puisqu’il s’agit du seul et unique but d’un après-midi qui voit notamment Griedge Mbock sortir blessée et en pleurs juste avant la pause.

Le PSG se fait piéger par une ancienne et Tabitha Chawinga donne l'avantage à Lyon dans ce choc d'Arkema Première Ligue ⚡️ Une action qui part de la gardienne, et 4 passes plus tard, ça fait 0-1 🤯#PSGOLL | #ArkemaPL pic.twitter.com/bAHa8BT3bf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2026

Après la pause, les Parisiennes tentent bien de recoller, mais à l’image d’une frappe lointaine de Merveille Kanjinga, elles n’ont pas les armes pour faire trembler les championnes de France. Lesquelles prennent désormais 17 points d’avance sur leur adversaire du jour. Surtout, pour l’heure, le PSG reste hors du top 4 synonyme de play-off en fin de saison.

La saison catastrophe ?

