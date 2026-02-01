S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J14
  • PSG-OL Lyonnes (0-1)

Le PSG puni par une de ses anciennes joueuses contre l’OL Lyonnes

TB
Le PSG puni par une de ses anciennes joueuses contre l’OL Lyonnes

  PSG 0-1 OL Lyonnes

But : Chawinga (23e)

Crucifiées. Une énième fois, le choc de Première Ligue a tourné à l’avantage des Lyonnaises sur la pelouse du Parc des Princes (0-1). Le seul but de la partie aura été inscrit par une ancienne Parisienne : Tabitha Chawinga. Un après-midi lancé par une banderole du CUP à l’intention d’une autre ex-Parisienne : « Katoto tu manques à personne », suivie d’une autre pendant le match : « Pas d’excuse, fumez-les ».

Malheureusement pour les 14 000 spectateurs ayant fait le déplacement sous la pluie, il n’en sera rien. La faute à un déboulé d’une attaquante qu’ils connaissent bien en la personne de Chawinga, venue battre Mary Earps d’une frappe croisée bien sentie (0-1, 23e). Le choc au sommet vient alors de basculer, puisqu’il s’agit du seul et unique but d’un après-midi qui voit notamment Griedge Mbock sortir blessée et en pleurs juste avant la pause.

Après la pause, les Parisiennes tentent bien de recoller, mais à l’image d’une frappe lointaine de Merveille Kanjinga, elles n’ont pas les armes pour faire trembler les championnes de France. Lesquelles prennent désormais 17 points d’avance sur leur adversaire du jour. Surtout, pour l’heure, le PSG reste hors du top 4 synonyme de play-off en fin de saison.

La saison catastrophe ?

Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
30
Revivez Lyon-PSG (3-0)
  • Première Ligue
  • Finale
  • OL-PSG
Revivez Lyon-PSG (3-0)

Revivez Lyon-PSG (3-0)

Revivez Lyon-PSG (3-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
196

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!