S’abonner au mag
  • C1
  • 8es

Opération portes ouvertes pour les huitièmes de finale

JF
1 Réaction
Opération portes ouvertes pour les huitièmes de finale

Non, ce n’était pas qu’une impression. Vous trouviez devant votre écran qu’il y avait vraiment beaucoup de buts à l’occasion de ces huitièmes de finale de Ligue des champions ? Vous ne vous trompiez pas. Avec un total de 68 buts inscrits lors des 16 rencontres de ces huitièmes, l’édition 2025-2026 atteint une marque plus atteinte depuis plus de 50 ans et la saison 1959-1960 (74 buts).

Plus de quatre buts par match !

Ce chiffre témoigne de la frénésie offensive des formations engagées, mais aussi de l’écart de niveau entre les tops équipes et les autres, qui ne cesse de grandir. Avec ces 68 buts, on atteint une moyenne ahurissante de 4,25 buts par rencontre ! Même la Bundesliga ne fait pas ça !

Dans le détail, cinq formations ont marqué cinq buts dans une rencontre, alors qu’à sept reprises une des deux équipes a inscrit quatre buts ou plus. Comme en NBA, les défenses ont disparu !

Rebelote pour le Bayern contre l’Atalanta

JF

À lire aussi
40
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
  • C1
  • 8es
  • Liverpool-Galatasaray
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
100
49
40
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
72
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.