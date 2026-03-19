Opération portes ouvertes pour les huitièmes de finale

Non, ce n’était pas qu’une impression. Vous trouviez devant votre écran qu’il y avait vraiment beaucoup de buts à l’occasion de ces huitièmes de finale de Ligue des champions ? Vous ne vous trompiez pas. Avec un total de 68 buts inscrits lors des 16 rencontres de ces huitièmes, l’édition 2025-2026 atteint une marque plus atteinte depuis plus de 50 ans et la saison 1959-1960 (74 buts).

Plus de quatre buts par match !

Ce chiffre témoigne de la frénésie offensive des formations engagées, mais aussi de l’écart de niveau entre les tops équipes et les autres, qui ne cesse de grandir. Avec ces 68 buts, on atteint une moyenne ahurissante de 4,25 buts par rencontre ! Même la Bundesliga ne fait pas ça !

68 buts ont été inscrits en 8es de finale de la @ChampionsLeague cette saison, soit le plus haut total à ce stade dans la compétition depuis l'exercice 1959/60 (74). #UCL — Stats Foot (@Statsdufoot) March 18, 2026

Dans le détail, cinq formations ont marqué cinq buts dans une rencontre, alors qu’à sept reprises une des deux équipes a inscrit quatre buts ou plus. Comme en NBA, les défenses ont disparu !

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