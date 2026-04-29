Une grosse recrue de Chelsea suspendue... 4 ans

Le Shakhtar Donetsk pourrait l’avoir dans l’os, financièrement parlant… Englué dans une tristounette affaire de dopage qui l’empêche de jouer au football depuis fin novembre 2024, Mykhaylo Mudryk a reçu une mauvaise nouvelle supplémentaire : la Fédération anglaise aurait sanctionné le joueur de… 4 années de suspension.

C’est TalkSPORT qui a vendu la mèche ce mercredi, ajoutant que l’Ukrainien de 25 balais avait toutefois fait appel devant le Tribunal arbitral du sport en février 2026 et que ce dernier n’avait pas encore rendu son verdict. Il reste encore un (tout) petit espoir pour lui et les Blues, donc…

L’affaire de dopage qui empêche l’ancien club de Mudryk de toucher le jackpot