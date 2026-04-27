Chelsea se prend un vent d’un ancien coach de Ligue 1

Merci, mais non merci. Interrogé en conférence de presse ce dimanche soir sur les rumeurs qui l’envoient à Chelsea, Francesco Farioli a exclu un départ du FC Porto. « Est-ce que je peux garantir aux supporters que même en cas d’offre alléchante de Chelsea, je resterai à Porto ? Oui, absolument », a répondu l’ancien coach de l’OGC Nice.

Des clubs étrangers s’intéressent à Farioli

Toujours à la recherche d’un nouveau technicien après le licenciement de Liam Rosenior, les dirigeants de Chelsea auraient « de l’admiration pour Cesc Fàbregas et Francesco Farioli », selon les informations du Guardian. En plus du club londonien, l’Italien de 37 ans suscite également la convoitise de Bologne de l’autre côté des Alpes, qui rêve de lui en cas de départ de Vincenzo Italiano à l’issue de la saison.

Cette saison, Farioli a conquis tout son monde à Porto. Malgré une élimination en quarts de finale de Ligue Europa face à Nottingham Forest, le club portugais trône en tête du championnat et se dirige vers son premier sacre depuis 2022.

Encore un qui s’éclate loin de Nice et de la Côte d’Azur.

Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup