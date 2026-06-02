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Maman, Embolo a raté l’avion

MJ
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Maman, Embolo a raté l’avion

Ah, les États-Unis et les visas : une grande histoire d’amour. Cette fois, c’est Breel Embolo qui en a fait les frais. L’équipe nationale suisse s’est envolée mardi vers les US sans l’attaquant du Stade rennais, bloqué pour roulement de tambour… un problème de visa. Oui, bon, on vous l’avait déjà spoilé.

Un retard lié à l’autorisation ESTA

Pour faire simple, l’ESTA est un système automatique qui permet de vérifier si une personne est autorisée à voyager vers les États-Unis. Sauf que, dans le cas d’Embolo, tout ne s’est pas passé comme prévu. La Fédération suisse de football a indiqué que « l’autorisation ESTA de Breel Embolo était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l’objet d’un examen complémentaire. »

Un petit retournement de veste administratif qui retarde donc l’arrivée de l’attaquant de la Nati sur le sol américain.

Embolo et la Suisse démarrent leur prépa par une victoire

MJ

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