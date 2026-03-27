Florian Wirtz régale contre la Suisse

Suisse 3-4 Allemagne

Buts : Ndoye (17e), Embolo (41e), Monteiro (79e) // Tah (26e), Gnabry (45e+2), Wirtz (61e, 86e)

Petite soirée entre voisins. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Allemagne restait sur quatre matchs sans victoire contre la Suisse, qui l’avait notamment accrochée lors du dernier Euro. Une anomalie corrigée par la Mannschaft vendredi à Bâle (3-4). Il y a encore du boulot à deux mois et demi de la Coupe du monde, en témoignent les trois buts encaissés. Le génie de Florian Wirtz a cependant sauvé la soirée.

🇨🇭-🇩🇪 OH LE BUT DE LA SOIRÉE, IL EST POUR WIRTZ ! Quelle frappe du joueur de Liverpool... Suivez le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/P5DAUrz0S3 — L'Équipe (@lequipe) March 27, 2026

Le milieu offensif de Liverpool s’est occupé de tout. Passeur décisif pour Jonathan Tah et pour Serge Gnabry, il a ensuite un doublé, dont une somptueuse frappe depuis l’angle de la surface. Parfait pour la confiance avant de croiser Manchester City et le PSG au retour de la trêve. Un autre Red s’est d’ailleurs illustré ce soir, Virgil van Dijk, buteur lors de la victoire des Pays-Bas contre la Norvège (2-1).

Les Parisiens sont prévenus.

L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent