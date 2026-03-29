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Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais

LB
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Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais

À jamais la première. Autrice d »un doublé dans le derby de Manchester samedi (0-3), l’attaquante de City Vivianne Miedema a écrit l’histoire du championnat anglais en devenant la première joueuse à marquer plus de dix buts lors de cinq saisons consécutives en WSL.

Avec onze buts et cinq passes décisives, celle qui a d’abord évolué de 2021 à 2024 du côté d’Arsenal avant de rejoindre Manchetser City, est l’une des pièces maîtresse de l’attaque citizen qui caracole en tête de la WSL. Les protégées d’Andrée Jeglertz comptent actuellement neuf points d’avance sur leur nouveau dauphin Chelsea qui s’est relancé dans la course à la Ligue des champions en battant Aston Villa (4-3) et reléguant Arsenal à une unité derrière.

Les Bleues sont prévenues pour la trêve internationale.

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LB

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