Curaçao fait revenir Dick Advocaat à un mois du Mondial

Un come-back express dont rêvait sans doute Paul Pogba. Dick Advocaat est de retour au poste de sélectionneur de Curaçao, à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

La Fédération a officialisé la ré-intronisation de l’entraîneur de 78 ans mercredi matin : « À la suite de la décision de l’entraîneur principal Fred Rutten de quitter son poste, le conseil de la Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) a décidé, lors de réunions tenues hier soir, de nommer Dick Advocaat entraîneur principal de l’équipe nationale de Curaçao. Des discussions entre la FFK et Dick Advocaat concernant les détails supplémentaires de cette nomination sont actuellement en cours. »

Following the decision of head coach Fred Rutten to make his position available, the board of Federashon Futbòl Kòrsou has decided, during meetings held last night, to appoint Dick Advocaat as head coach of the Curaçao national team. Discussions between FFK and Dick Advocaat… pic.twitter.com/UxHHt9SLMV — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 13, 2026

Un retour avant de s’envoler en Amérique

Le Néerlandais, sélectionneur de l’État insulaire entre 2024 et février dernier, avait quitté sa fonction en raison des problèmes de santé de sa fille, quelques mois après avoir obtenu la première qualification de l’histoire du pays en phase finale de Coupe du monde. Placée dans le groupe E avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur, la Blue Wave fera figure de Petit Poucet.

Pour ceux qui se demandent : oui, Fred Rutten reste quand même dans le staff.

L’entraîneur de Curaçao démissionne à quelques semaines du Mondial