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Mandanda est « humain » : il a déjà souhaité que Lloris « se rate »

EM
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Dix-huit ans sur le banc, il ne faut pas avoir un énorme ego. Invité dans L’After Foot ce mardi soir, Steve Mandanda est revenu avec franchise sur ses années passées à regarder Hugo Lloris enchaîner les performances dans les buts des Bleus. Mais l’ancien Marseillais ne se cherche pas d’excuses : « À 21, 22 ans, je n’ai pas su, à un moment donné, être assez fort mentalement pour assumer ce rôle ! »

Un temps mauvais joueur

« Au début, je souhaitais un peu qu’il (Lloris) se rate, c’est humain. Mais très vite, j’ai su que mon rôle, c’était de l’aider, de bien cohabiter avec lui. Il y avait un respect énorme et mutuel entre nous », a expliqué le champion du monde 2018. Mandanda a rangé ses mauvaises ondes au placard et a rapidement pris le rôle de « Pascal, le grand frère », en ayant une voix qui porte dans les vestiaires, notamment lors de son discours à la mi-temps d’Argentine-France en 2022.

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