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Le petit Poucet du Mondial écrasé par l'Australie en amical

CMF
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Le petit Poucet du Mondial écrasé par l'Australie en amical

Ça s’annonce sympa, ce premier tour du Mondial. À l’occasion d’un match amical qui envoyait du rêve ce mardi soir à Melbourne, l’Australie l’a aisément emporté contre Curaçao (5-1) à Melbourne.

Si le pays insulaire des Caraïbes a tenu le nul jusqu’à la 67e minute, les Socceroos ont mis un sacré coup d’accélérateur dans les vingt dernières minutes : d’abord par un coup de tête du défenseur de Parme Alessandro Circati (68e), puis un tir enroulé du latéral du Feyenoord Jordan Bos (72e). En toute fin de match, un doublé de l’ailier de Watford Nestory Irankunda a achevé le calvaire de Curaçao.

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Après avoir difficilement battu le Cameroun (1-0), cette grosse victoire n’était donc pas pour déplaire au sélectionneur australien, Tony Popovic : « C’est un magnifique adieu. Nous voulions gagner ce match et partir sur une bonne note, marquer cinq buts est un beau bonus ».

De son côté, Curaçao ne ressort pas de sa trêve avec le plein de certitudes : plus petit pays de l’histoire qualifié pour un Mondial, la bande de Fred Rutten s’est aussi inclinée contre la Chine (0-2) quelques jours plus tôt. La Coupe du monde s’annonce d’autant plus difficile que Curaçao a hérité d’un sacré groupe, s’apprêtant à affronter l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

Des matchs peut-être déséquilibrés, mais sacrément sexy.

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CMF

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