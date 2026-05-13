Manchester City se joue de Crystal Palace et revient tout près d’Arsenal

Manchester City 3-0 Crystal Palace

Buts : Semenyo (32e), Marmoush (40e) et Savinho (83e) pour les Skyblues

Arsenal tremblera jusqu’au bout. Ce mercredi, Manchester City a écarté Crystal Palace sans trop de difficultés (3-0) dans le cadre du match en retard de la 31e journée de championnat. Les Cityzens comptent désormais 77 points et reviennent à deux unités d’Arsenal (79 points), leader avec la peur au ventre à deux journées de la fin. Les hommes de Pep Guardiola, qui se déplacent à Bournemouth puis reçoivent Aston Villa lors des deux derniers matchs, doivent désormais espérer un faux pas des Gunners, opposés à Burnley avant un déplacement à Crystal Palace lors de l’ultime journée.

L’inspiration géniale de Foden

Face aux Eagles, Manchester City n’a pas vraiment tremblé, prenant rapidement le large en première période. Phil Foden a signé l’une des plus belles passes décisives de la saison en distillant une talonnade succulente vers Antoine Semenyo, qui a trompé Dean Henderson d’une frappe croisée (1-0, 32e). Dans la foulée, l’Anglais a enchaîné avec un nouvel assist pour Omar Marmoush, buteur d’un tir dévié (2-0, 40e). Jaloux, Rayan Cherki s’est lui aussi offert une passe dé en trouvant Savinho lors d’une transition en fin de match pour sceller le score final (3-0, 83e).

🤩 L’ÉCLAIR DE GÉNIE SIGNÉ PHIL FODEN ! Foden trouve Semenyo d’une subtile et magnifique talonnade pour que le Ghanéen ouvre le score face à Crystal Palace sur CANAL+FOOT 🖥️#MCICRY | #PremierLeague pic.twitter.com/nY5l7jaS2j — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 13, 2026

À noter que les supporters de Manchester City ont rendu hommage à deux légendes qui quitteront le club en fin de saison, Bernardo Silva et John Stones, en déployant des tifos en leur effigie en tribunes.

Les supporters de Manchester City rendent hommage à Bernardo Silva et John Stones, qui quitteront le club à la fin de la saison. 🩵 pic.twitter.com/bwEQPOrPIu — Vibes Foot (@VibesFoot) May 13, 2026

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