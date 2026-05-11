Le scénario qui priverait le PSG d’un titre de champion

« Champions à 99,9 % ». Tels sont les mots de Luis Enrique après la victoire des Parisiens face à Brest ce week-end (1-0). Alors que les joueurs de la capitale possèdent 6 points d’avance et une différence de buts de +15 à deux matchs de la fin de la saison, il leur faudrait un véritable naufrage pour ne pas décrocher un nouveau sacre national, le 14e de leur histoire.

Pour qu’un tel scénario se produise, une seule solution : deux défaites cinglantes du PSG et deux larges succès lensois, qui permettraient de combler l’écart de buts entre les deux clubs (+29 pour Lens contre +44 pour le PSG). Bref, rien d’évident mais pas impossible quand on sait déjà que Lens et Paris s’affrontent directement ce mercredi, pour le compte de la 29e journée, avant que chacun ne joue respectivement sa dernière carte dimanche contre Lyon et le Paris FC.

Luis Enrique félicite le RC Lens

Le technicien espagnol a tenu à féliciter le RC Lens à deux jours de la confrontation entre les deux formations du haut de tableau : « Il faut souligner ce qu’a fait Lens toute la saison, ils ont été à un niveau incroyable. Ça a été très difficile pour nous, les deux derniers championnats qu’on a gagnés avaient été plus tranquilles », a-t-il reconnu. Malgré cela, Enrique n’a pas caché que les Parisiens avaient déjà un œil sur la finale de Ligue des champions du 30 mai prochain contre Arsenal, qu’il a qualifiée de « match le plus important de cette saison ».

Si la clim n’est pas installée entre-temps.

Luis Enrique laisse éclater sa joie après le succès parisien