Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien

P’tit filou. Alors que le PSG est allé quasiment officialiser son quatorzième titre de champion de France contre Brest (1-0), ce dimanche soir, une scène a fait marrer les amateurs de blagues un peu nazes. En début de seconde période, le portier russe, qui était tranquillement installé sur le banc des remplaçants pour observer Renato Marin faire des merveilles, a été surpris par les caméras en train de vanner un membre du staff de Luis Enrique.

Ch’eau devant

Alors qu’il pleuvait comme vache qui pisse au Parc des princes, le portier russe a saisi une bouteille d’eau pour arroser celui qui semble être Julien Chalabi, kiné parisien. Alors qu’il discutait avec le médecin Quentin Vincent, l’adjoint s’est d’abord essuyé avec une serviette, puis s’est retourné vers le toit du banc de touche pour vérifier qu’il ne fuyait pas, avant de remarquer que c’était Matvey Safonov qui avait fait le coup. Vitinha n’a pas loupé une miette de la scène.

Ptdrrr Safonov 😂😂😂 Le groupe vit tellement bien pic.twitter.com/dyeg0cznsi — 𝐓𝐔𝐂𝐎𝐖🇨🇷 (@Tapadibal_) May 10, 2026

L’occasion d’observer que le PSG a installé ce soir, en plus de Luis Enrique, quinze membres du staff sur la feuille de match. En Ligue 1, un maximum de dix personnes de l’encadrement technique et médical d’un club sont autorisés sur un banc de touche. Un maximum de huit personnes supplémentaires peuvent suivre la rencontre dans les premiers rangs de la tribune située derrière le banc.

L’humour russe ?

Le PSG quasiment champion de France