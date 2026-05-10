Triste dernière à domicile pour Metz, Angers valide son maintien contre Strasbourg

D’est en ouest, rien de nouveau. Metz-Lorient et Angers-Strasbourg présentaient a priori un intérêt moindre dans le dénouement de ce championnat de Ligue 1. D’ailleurs, ces quatre équipes ont parfaitement répondu aux attentes qu’on pouvait leur allouer.

À commencer par la lanterne rouge, le FC Metz, qui a offert une triste dernière à son public pour conclure une saison cauchemardesque. Piqués par des Lorientais en totale décontraction, les Grenats n’ont pas su répondre à l’ouverture du score de Jean-Victor Makengo, reprenant avec acuité le centre d’Arsène Kouassi (0-1, 24e), et se sont laissés décrocher en fin de match. Et quand Bamba Dieng plante un nouveau clou dans le cercueil lorrain après une superbe action collective (0-2, 84e), c’est tout Saint-Symphorien qui voit rouge, la tribune ouest balançant des fumigènes sur la pelouse et poussant à l’interruption du match. Contrairement à ce qu’il s’est passé samedi à Bastia en Ligue 2, le jeu a pu reprendre, mais les adieux de Koffi Kouao au club et ceux du FC Metz à la Ligue 1 se feront dans un climat hostile, avec des gradins parsemés célébrant les deux derniers buts lorientais inscrits par Avom (0-3, un bijou après une passe pagistrale) et Cadiou (0-4, après une ultime cagade de Pape Sy).

Angers valide officiellement son maintien

L’ambiance était tout autre à Raymond-Kopa, où le SCO a accroché Strasbourg, enregistré son maintien et a pu offrir une jolie sortie à Pierrick Capelle et à Abdoulaye Bamba. Les Bianconeri du Maine-et-Loire filent donc vers une 13e place de Ligue 1, même s’ils ont failli les premiers dans cette partie. Juste avant la mi-temps, Ousmane Camara accroche le jeune Yaya Diémé et laisse Julio Enciso transformer le penalty… en deux fois parce qu’Hervé Koffi avait repoussé le premier essai mais avait bougé trop tôt (0-1, 45e+3). Le Paraguayen n’a pas relâché son effort en seconde, mais a tout de même vu Goduine Koyalipou remettre les Scoïstes à hauteur d’une belle frappe du droit (1-1, 70e). Derrière, Koffi a continué à faire des miracles et le kop a pu vider son stock de fumis. Seule ombre au tableau : Louis Mouton a quitté le pré sur une civière. Pour Strasbourg, il n’y avait plus grand-chose à espérer avant la partie, il n’y en aura plus du tout après, le Racing disant adieu à ses rêves européens. Et avec un joueur comme Enciso dans ses rangs, on ne peut qu’avoir des regrets.

FC Metz 0-4 FC Lorient

Buts : Makengo (25e), Dieng (84e), Avom (90e+7) et Cadiou (90e+8) pour les Merlus

Angers SCO 1-1 RC Strasbourg

Buts : Koyalipou (70e) pour le SCO // Enciso (45e+3) pour le Racing

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