Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Sprint final. Encore une journée, et beaucoup à gagner et à perdre. Après le couronnement de Paris à Lens et le déplacement anecdotique des Strasbourgeois à Brest mercredi, le multiplex de la dernière journée de Ligue 1 promet des étincelles. Avant que la Ligue 1 ne parte en vacances, plusieurs choses sont à régler dimanche prochain :

→ Qui sera en Ligue 1 la saison prochaine ?

Trois équipes joueront pour ne pas descendre en Ligue 2 : Nice, descendu barragiste après sa défaite à Auxerre, Auxerre, et Le Havre. Un de ces trois clubs disputera un barrage contre le vainqueur des play-offs pour la montée en Ligue 2 (Rodez, Red Star ou Saint-Étienne). Sur le papier, Nice part avec une longueur d’avance : les Aiglons affrontent l’adversaire le plus faible, Metz, totalement démobilisé. Le Havre se déplace à Lorient, qui n’a plus rien à jouer, alors qu’Auxerre ira à Lille, qui ira chercher une qualification en coupe d’Europe.

→ L’Europe, mais dans quel ordre ?

Alors que les deux premières places sont scellées, la troisième place sera très convoitée la semaine prochaine : Lille, pour le moment sur le podium, part avec une longue d’avance sur Lyon, quatrième, qui accueillera Lens. Tombeur du Paris FC en deux minutes, Rennes espère doubler Lille et Lens, en cas de victoire chez le sixième, l’OM.

21% - Lyon n'a plus que 21% de chances de terminer sur le podium de la Ligue 1 2025/26 selon l'outil prédictif d'Opta, alors que ses chances étaient de 75% avant sa défaite à Toulouse ce soir. Gâchis. #TFCOL pic.twitter.com/ZZFT3CWsaX — OptaJean (@OptaJean) May 10, 2026

Monaco, septième, se déplace à Strasbourg en espérant une défaite des équipes plus hautes. La quatrième place est synonyme de troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Si Lens remporte la coupe de France, la septième place de la Ligue 1 sera européenne.

→ Des au revoir

Nantes, Metz, Dante, Pierrick Capelle, Olivier Pantaloni, Carles Martínez Novell… la Ligue 1 fermera des beaux chapitres.

Les affiches de la dernière journée de Ligue 1 :

Lorient- Le Havre

Lille – Auxerre

Nice – Metz

Lyon – Lens

Monaco – Strasbourg

Nantes – Toulouse

Brest – Angers

Paris Saint-Germain – Paris FC

Marseille – Rennes

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