S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J34

Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

UL
1 Réaction
Les enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Sprint final. Encore une journée, et beaucoup à gagner et à perdre. Après le couronnement de Paris à Lens et le déplacement anecdotique des Strasbourgeois à Brest mercredi, le multiplex de la dernière journée de Ligue 1 promet des étincelles. Avant que la Ligue 1 ne parte en vacances, plusieurs choses sont à régler dimanche prochain :

→ Qui sera en Ligue 1 la saison prochaine ?

Trois équipes joueront pour ne pas descendre en Ligue 2 : Nice, descendu barragiste après sa défaite à Auxerre, Auxerre, et Le Havre. Un de ces trois clubs disputera un barrage contre le vainqueur des play-offs pour la montée en Ligue 2 (Rodez, Red Star ou Saint-Étienne). Sur le papier, Nice part avec une longueur d’avance : les Aiglons affrontent l’adversaire le plus faible, Metz, totalement démobilisé. Le Havre se déplace à Lorient, qui n’a plus rien à jouer, alors qu’Auxerre ira à Lille, qui ira chercher une qualification en coupe d’Europe.

→ L’Europe, mais dans quel ordre ?

Alors que les deux premières places sont scellées, la troisième place sera très convoitée la semaine prochaine : Lille, pour le moment sur le podium, part avec une longue d’avance sur Lyon, quatrième, qui accueillera Lens. Tombeur du Paris FC en deux minutes, Rennes espère doubler Lille et Lens, en cas de victoire chez le sixième, l’OM.

Monaco, septième, se déplace à Strasbourg en espérant une défaite des équipes plus hautes. La quatrième place est synonyme de troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Si Lens remporte la coupe de France, la septième place de la Ligue 1 sera européenne.

→ Des au revoir

Nantes, Metz, Dante, Pierrick Capelle, Olivier Pantaloni, Carles Martínez Novell… la Ligue 1 fermera des beaux chapitres.

Les affiches de la dernière journée de Ligue 1 :

Lorient- Le Havre

Lille – Auxerre

Nice – Metz

Lyon – Lens

Monaco – Strasbourg

Nantes – Toulouse

Brest – Angers

Paris Saint-Germain – Paris FC

Marseille – Rennes

Habib Beye : «J'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne»

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.