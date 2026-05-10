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  • Boreham Wood-Rochdale (2-2, 1-3 aux T.A.B.)

En Angleterre, une finale d’accession en League Two complètement dingue

UL
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En Angleterre, une finale d’accession en League Two complètement dingue

La saison des fous du bus. Rochdale est en cinquième division anglaise depuis 2023, et a tout fait pour en sortir. D’abord, une saison régulière rondement menée et une lutte sans merci avec York. Ensuite, un avant-dernier match de la saison remporté à la 99e minute de jeu contre Braintree. Puis un dernier match homérique contre York, deuxième de la saison régulière, qui a arraché sa montée directe en League Two… à la 103e minute de jeu. Du foot à l’état chimiquement pur.

Une finale d’accession dingue

« The Dale » – la Vallée – a donc dû passer par les play-off pour espérer une promotion en quatrième division. Après une victoire contre Scunthorpe en demi-finales, les Blues se sont qualifiés pour la finale d’accession, un match à disputer contre Boreham Wood, quatrième de la saison régulière.

Le dernier rebondissement de cette folle saison s’est déroulé à Wembley, ce dimanche. Menée de deux buts à quinze minutes de la fin de la rencontre, la ville située au nord-est de Manchester a égalisé… dans le temps additionnel. Un certain Emmanuel Dieseruvwe a sorti un coup de casque de l’espace pour arracher les tirs au but à la 97e minute de la rencontre. Il avait déjà marqué contre York… et Braintree. Après une séance de prolongation typiquement anglaise, Rochdale s’est ensuite imposé aux tirs au but (3-1).

Un porte-bonheur, un vrai.

Rochdale-York, le foot à l’état pur

UL

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