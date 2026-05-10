- Angleterre
- National League
- Boreham Wood-Rochdale (2-2, 1-3 aux T.A.B.)
En Angleterre, une finale d’accession en League Two complètement dingue
La saison des fous du bus. Rochdale est en cinquième division anglaise depuis 2023, et a tout fait pour en sortir. D’abord, une saison régulière rondement menée et une lutte sans merci avec York. Ensuite, un avant-dernier match de la saison remporté à la 99e minute de jeu contre Braintree. Puis un dernier match homérique contre York, deuxième de la saison régulière, qui a arraché sa montée directe en League Two… à la 103e minute de jeu. Du foot à l’état chimiquement pur.
Une finale d’accession dingue
« The Dale » – la Vallée – a donc dû passer par les play-off pour espérer une promotion en quatrième division. Après une victoire contre Scunthorpe en demi-finales, les Blues se sont qualifiés pour la finale d’accession, un match à disputer contre Boreham Wood, quatrième de la saison régulière.
ROCHDALE HAVE EQUALISED 🤯🤯🤯 THE PLAY OFFS ARE HERE ROCHDALE ARE BACK IN BUSINESS 🤩👏 pic.twitter.com/XyDJ901e5i— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 10, 2026
Le dernier rebondissement de cette folle saison s’est déroulé à Wembley, ce dimanche. Menée de deux buts à quinze minutes de la fin de la rencontre, la ville située au nord-est de Manchester a égalisé… dans le temps additionnel. Un certain Emmanuel Dieseruvwe a sorti un coup de casque de l’espace pour arracher les tirs au but à la 97e minute de la rencontre. Il avait déjà marqué contre York… et Braintree. Après une séance de prolongation typiquement anglaise, Rochdale s’est ensuite imposé aux tirs au but (3-1).
ROCHDALE HAVE DONE IT! THEY'RE PROMOTED TO THE EFL 🏆 pic.twitter.com/YsZ5xOCvcN— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) May 10, 2026
Un porte-bonheur, un vrai.Rochdale-York, le foot à l’état pur
UL