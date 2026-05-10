Flick a appris la mort de son père avant le Clásico

Triste nouvelle. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a appris ce dimanche le décès de son père à quelques heures du début du Clásico, que loupera Kylian Mbappé. Le technicien allemand, qui sera tout de même sur le banc de touche ce soir, a informé son vestiaire et sa direction. En guise de soutien, les Blaugrana porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée au Camp Nou.

Le club catalan a publié un communiqué dans la foulée : « Le FC Barcelone et toute la famille du Barça présentent leurs plus sincères condoléances à Hansi Flick à la suite du décès de son père. Nous partageons sa douleur et lui offrons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en ces moments difficiles. »

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time. Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Le geste classe de la part du Real Madrid

Peu de temps après cette annonce, le rival historique a lui aussi eu une attention pour Hansi Flick : « Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès du père de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone. Le Real Madrid présente ses condoléances et toute son affection à sa famille et à ses proches. Qu’il repose en paix. »

Pour rappel, ce Clásico se dispute dans un contexte particulier puisque les Merengues sont en pleine crise, à la suite de l’affaire Tchouaméni-Valverde, et les Blaugrana peuvent valider le 29e titre de champion d’Espagne de leur histoire s’ils ne perdent pas ce soir.

Une rencontre déjà chargée en émotions.

Le Clásico sans Mbappé, mais avec Tchouaméni