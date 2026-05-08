Szczęsny et Lewandowski font semblant de se battre à l’entraînement

Hilarant. À quelques heures du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Wojciech Szczęsny et Robert Lewandowski ont prouvé qu’ils avaient le talent pour se reconvertir comme acteurs à la fin de leur carrière. Les deux joueurs des Blaugrana ont mimé un échange de coups de poing lors de l’entraînement du jour.

This is not AI, just Szczęsny & Lewy jokingly fighting 🤣 🎥 @marca pic.twitter.com/4cpIwbenKn — 433 (@433) May 8, 2026

Une petite pique avant un match décisif ?

Cette mise en scène très drôle est évidemment un clin d’œil à l’affaire Tchouaméni-Valverde. L’international français et son coéquipier se seraient supposément battus en deux temps. Résultat : un traumatisme crânien, un forfait pour l’Uruguayen et une mesure disciplinaire pour les deux joueurs.

Dans tout cela, on oublierait presque que les deux clubs s’affrontent ce dimanche et qu’en cas de victoire ou de match nul, les Catalans seraient assurés de soulever le 29e trophée de champion d’Espagne de l’histoire du club et priveraient les Merengues du seul titre qu’ils peuvent encore décrocher cette saison.

Lewandowski tient déjà sa célébration pour dimanche.

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