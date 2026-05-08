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Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg

TM
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Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg

En eau de boudin. Après l’élimination de Strasbourg en demi-finale de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano jeudi (0-1), des tensions ont éclaté entre les joueurs et les supporters. Pour marquer la fin de cette belle épopée, les hommes de Gary O’Neil ont voulu aller communier avec les ultras du RCSA, mais ces derniers n’étaient visiblement pas dans le même mood.

Insultes et sifflets

Alors que les joueurs s’étaient rapprochés avec des mines déconfites, les supporters ont décidé de les siffler et de proférer des insultes. Le latéral Diego Moreira a demandé à ces derniers avec un mouvement de bras vers le bas de se calmer, mais cela n’a rien changé. Tout s’est envenimé quand Emmanuel Emegha, blessé pour la rencontre et qui rejoindra Chelsea la saison prochaine, s’est rapproché du kop pour réclamer des applaudissements pour ses coéquipiers.

Excédé par cette situation, l’international belge, qui a d’abord tenté de retenir son coéquipier néerlandais, a regagné les vestiaires, visiblement dépité. Pour rappel, cette C4 était la dernière compétition où les Strasbourgeois, largués en championnat, pouvaient espérer soulever un trophée cette saison, après leur élimination en demi-finale de Coupe de France face à Nice.

Tout s’écroule comme un château de cartes.

Revivez Strasbourg - Rayo Vallecano (0-1)

TM

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