Chelsea prépare déjà son mercato 2026 en s'offrant un attaquant de... Strasbourg

Le mercato est fermé ? Pas de problème, Chelsea met de côté.

L’attaquant de Strasbourg, Emanuel Emegha rejoindra Chelsea à l’été 2026. Le club londonien a officialisé, ce vendredi, l’arrivée de l’international néerlandais dans ses rangs à partir de la saison prochaine, pour un contrat de sept ans. Auteur de quatorze réalisations en 27 apparitions la saison dernière, le joueur de 22 ans pourra continuer à se faire les dents chez les petit frère strasbourgeois pour une année de plus, entre la Ligue 1 et la Ligue Conférence.

Arrivé à Strasbourg en 2023, Emegha est devenu un taulier du Racing et une tête connue du championnat de France, entre ses buts, son petit caractère et ses pas de danse.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026! — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2025

« Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison », expliquait dans L’Équipe celui qui avait signé un doublé face à Brøndby pour emmener Strasbourg en phase de ligue de C4.

Au pire, si ça se passe mal à Chelsea, il pourra toujours être prêté à Strasbourg. Pratique !

