Chelsea prépare déjà son mercato 2026 en s'offrant un attaquant de... Strasbourg

Le mercato est fermé ? Pas de problème, Chelsea met de côté.

L’attaquant de Strasbourg, Emanuel Emegha rejoindra Chelsea à l’été 2026. Le club londonien a officialisé, ce vendredi, l’arrivée de l’international néerlandais dans ses rangs à partir de la saison prochaine, pour un contrat de sept ans. Auteur de quatorze réalisations en 27 apparitions la saison dernière, le joueur de 22 ans pourra continuer à se faire les dents chez les petit frère strasbourgeois pour une année de plus, entre la Ligue 1 et la Ligue Conférence.

Arrivé à Strasbourg en 2023, Emegha est devenu un taulier du Racing et une tête connue du championnat de France, entre ses buts, son petit caractère et ses pas de danse.

« Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison », expliquait dans L’Équipe celui qui avait signé  un doublé face à Brøndby pour emmener Strasbourg en phase de ligue de C4.

Au pire, si ça se passe mal à Chelsea, il pourra toujours être prêté à Strasbourg. Pratique !

34 jours après son arrivée à Strasbourg, il retourne à Chelsea et est envoyé en prêt

