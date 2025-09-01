Cerise sur le gâteau, Ben Chilwell s'engage avec Strasbourg

La surprise du chef.

Après 17 recrues estivales, on était en droit de penser que Strasbourg avait bouclé son mercato. Que nenni ! Les Alsaciens ont profité une dernière fois – pour le moment – de la multipropriété BlueCo et des liens direct avec Chelsea pour attirer Ben Chilwell dans leurs rangs.

48° 34′ 53″ N, 7° 45′ 0″ E 🧭 𝐍𝐨𝐮𝐬, dans notre ville. pic.twitter.com/9jgmESK9Ii — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2025

L’international anglais de 28 ans est une sacrée pioche pour le RCSA, qui manquait jusque-là d’un peu d’expérience au sein de son effectif très talentueux. Le latéral gauche a notamment remporté la Ligue des champions 2021 avec les Blues et la FA Cup avec Crystal Palace, où il était prêté, la saison dernière.

Il quitte son pays natal pour la première fois de sa carrière et s’engage jusqu’en 2027 avec le Racing. Strasbourg a bien appris la leçon liée à l’usure durant l’intégralité d’une saison car, cette fois, les postes sont triplés !

Face à Marseille, Ben Chilwell va retrouver son concurrent à Chelsea, Emerson Palmieri. Et encore le mettre au supplice ?

