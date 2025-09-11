Adi Hütter donne une indication sur le retour à la compétition de Paul Pogba

La pioche Paulo, Paulo, Paul Pogback !

Le 11 septembre 2023, Paul Pogba était contrôlé positif aux métabolites de la testostérone avant d’être suspendu 18 mois pour la consommation de ces produits prohibés. Deux ans après jour pour jour, le retour du champion du monde 2018 avec l’AS Monaco se précise. En conférence de presse ce jeudi avant le match contre Auxerre, son entraîneur Adi Hütter a déclaré qu’il devrait être opérationnel après la prochaine trêve internationale, prévue mi-octobre.

Encore un mois d’attente

Selon les dires de Hütter, Paul Pogba pourrait donc acter son retour sur les terrains lors du déplacement à Angers le 18 octobre prochain. Dans la suite de ses propos, le coach autrichien a indiqué que son milieu de terrain « était sur le bon chemin. » « Ça prend un peu plus de temps que pour Ansu Fati, mais il va bien. Je ne dirais pas que je suis surpris, mais je suis impressionné par ce qu’il fait chaque jour pour revenir. C’est un joueur très professionnel », rapporte L’Équipe.

La Ligue des talents est bel et bien de retour.

