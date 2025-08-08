S’abonner au mag
  • France
  • Monaco

Paul Pogba s'exprime sur son retour

Paul Pogba s&rsquo;exprime sur son retour

La Pioche touche au but.

À l’occasion du dernier match de préparation de Monaco face à l’Inter, Paul Pogba a profité de la présentation de l’effectif de l’ASM pour s’arrêter donner quelques nouvelles au micro de beIN Sports. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien mancunien n’a qu’une hâte, rejouer au foot. Alors qu’il n’a pas caché qu’il y avait « beaucoup d’émotions » de retrouver un tel contexte, il a aussi avoué attendre avec impatience de « retrouver les terrains, ce que j’aime le plus au monde ». Un retour sur les terrains qui donne toujours des ailes au champion du monde : « de reprendre le football, je suis comme un gamin ». Il a ainsi semblé véritablement épanoui de retrouver le monde du foot : « Ça fait du bien de pouvoir parler et d’avoir des coéquipiers autour de moi. »

Et s’il n’est plus le vieux joueur du groupe pro depuis seulement quelques heures, Pogba se sent bien dans un rôle de mentor au sein d’un effectif relativement jeune où il peut « donner l’exemple ». Et si son retour est plutôt prévu pour le mois d’octobre, pas d’inquiétude, le milieu travaille bien. « Il y a des étapes, il faut bien se préparer. Je n’ai envie de venir sur le terrain et ne pas être moi. Tout le monde attend de voir un grand Paul Pogba sur les terrains, c’est ce que je suis en train de préparer », a-t-il ainsi confié à beIN Sports.

Tic-tac, tic-tac… vivement octobre bordel !

