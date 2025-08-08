Monaco se trouve un nouveau gardien

La fin de la malédiction ?

Pas verni avec ses gardiens ces dernières années, l’AS Monaco tente un nouveau pari. En marge du match amical qui se dispute ce vendredi face à lnter, et pour lequel il est déjà titulaire, le club monégasque a annoncé la signature de l’international finlandais Lukas Hradecký. Dans les buts du Bayer Leverkusen depuis 2018, et par la même occasion capitaine depuis 2021, il compte 323 matchs de Bundesliga, répartis entre Leverkusen et l’Eintracht Francfort. Champion d’Allemagne en 2024 lors de la folle année des ouailles de Xabi Alonso, il devrait être un pion important de l’effectif monégasque l’an prochain, laissant Philipp Köhn et Radoslaw Majecki se battre pour le poste de numéro 2.

Lukas Hradecký est Monégasque 🔥 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Lukas Hradecký en provenance du Bayer Leverkusen ! Daghe Lukas ❤️🤍 pic.twitter.com/q0OQbh8IPo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 8, 2025

Avec ses 35 balais, il fera 36 en novembre, il vient donner un petit coup de vieux à un effectif qui ne comptait jusqu’ici que trois trentenaires (Dier, Pogba, Minamino) et vient ajouter son expérience, lui qui compte 55 matchs de coupe d’Europe, dont 16 en Ligue des champions. En sélection, le portier est encore une fois un vieux briscard, puisqu’il compte pas moins de 101 capes avec la Finlande.

Et si cette fois c’était la bonne dans les buts de l’ASM ?

Monaco se fait rattraper par l'Ajax Amsterdam