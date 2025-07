Paul Pogba ne devrait pas retrouver les terrains dès le début de saison

Encore un peu de patience.

Presque deux ans après sa suspension pour dopage, Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de son retour sur les terrains. Mais la Pioche devra attendre encore un peu avant de pouvoir fouler les pelouses de Ligue 1, explique le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro.

Une rentrée décalée

« Il faut être réaliste et honnête. On s’attend à un processus de trois mois pour être capable de le réathlétiser », a-t-il admis face à la presse. Le dernier match du champion du monde remonte au 3 septembre 2023. On peut comprendre qu’il ait besoin d’un peu de temps pour se remettre dans le bain.

Le passage du milieu de 32 ans en conférence de presse ce jeudi avait de quoi faire monter la hype. Forcément, Pogba est motivé, rêve d’un retour en équipe de France et avait coché la date du 17 août, celle de la première journée où l’ASM sera opposée au Havre, le club formateur du milieu de terrain. « Il devait sûrement blaguer », a tempéré Scuro au moment d’évoquer la possibilité de le voir faire partie du groupe monégasque dans un mois et demi.

Toujours le mot pour rire, ce Paul.

Paul Pogba : « Je me sens comme un gosse »