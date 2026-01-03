- Ligue 1
- J17
- Monaco-Lyon (1-3)
Les tops et les flops de Monaco-Lyon
La victoire de l’OL sur la pelouse de Monaco ce samedi a été celle de Pavel Šulc, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico. Et la défaite de l’ASM a beaucoup été celle de Mamadou Coulibaly, mais pas que.
Au top du top
Pavel Šulc
Spoiler : la coupe mulet sera encore à la mode en 2026.
Ruben Kluivert
Pardon, mais on est sûr qu’il n’a pas été remplacé par l’un de ses frères cet hiver ?
Corentin Tolisso
Personne n’avait connu une telle peste depuis le XVe siècle.
Folarin Balogun
Le déménageur de l’extrême. Malheureusement abandonné quand il s’agit de porter les trucs les plus lourds.
Nicolás Tagliafico
Le seul homme qui pourrait amorcer une réconciliation franco-argentine. Jusqu’à la Coupe du monde, en tout cas.
C'est la lose
Clinton Mata
Il y avait Mata Hari la manipulatrice, voici Mata Clinton, manipulé par Balogun. Ce n’était pas la peine de se presser pour revenir de la CAN.
Mamadou Coulibaly
Pour le cours de karaté, c’était le bâtiment d’à côté.
Le département médical de l'ASM
« Bonjour, nous ne sommes pas disponibles pour le moment, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. »
Mohammed Salisu
Être défenseur ne dispense pas d’attaquer. Surtout quand un adversaire se trouve en position de frapper.
Par Quentin Ballue et Baptiste Brenot