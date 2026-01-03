S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J17
  • Monaco-Lyon (1-3)

Les tops et les flops de Monaco-Lyon

Par Quentin Ballue et Baptiste Brenot

La victoire de l’OL sur la pelouse de Monaco ce samedi a été celle de Pavel Šulc, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico. Et la défaite de l’ASM a beaucoup été celle de Mamadou Coulibaly, mais pas que.

Les tops et les flops de Monaco-Lyon

Au top du top

te%CC%81le%CC%81chargement-18

Pavel Šulc

Spoiler : la coupe mulet sera encore à la mode en 2026.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ruben-Kluivert

Ruben Kluivert

Pardon, mais on est sûr qu’il n’a pas été remplacé par l’un de ses frères cet hiver ?

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

corentin-tolisso

Corentin Tolisso

Personne n’avait connu une telle peste depuis le XVe siècle.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

balo

Folarin Balogun

Le déménageur de l’extrême. Malheureusement abandonné quand il s’agit de porter les trucs les plus lourds.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Tagliafico_5fdbbf325e-copie

Nicolás Tagliafico

Le seul homme qui pourrait amorcer une réconciliation franco-argentine. Jusqu’à la Coupe du monde, en tout cas.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

C'est la lose

Mata_cb0ecd7591-copie

Clinton Mata

Il y avait Mata Hari la manipulatrice, voici Mata Clinton, manipulé par Balogun. Ce n’était pas la peine de se presser pour revenir de la CAN.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-19

Mamadou Coulibaly

Pour le cours de karaté, c’était le bâtiment d’à côté.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ambulance-car-cartoon-style-kids-600nw-2403135027

Le département médical de l'ASM

« Bonjour, nous ne sommes pas disponibles pour le moment, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. »

Note de la rédaction 2 de plus
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mohammed-salisu

Mohammed Salisu

Être défenseur ne dispense pas d’attaquer. Surtout quand un adversaire se trouve en position de frapper.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Quentin Ballue et Baptiste Brenot

À lire aussi
13
Revivez Monaco-Lyon (1-3)
  • Ligue 1
  • J17
  • Monaco-Lyon
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!