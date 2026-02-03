S’abonner au mag
Ce gourmand de Guardiola demande encore plus de transferts

EA
Ce gourmand de Guardiola demande encore plus de transferts

La victoire s’achète-t-elle ? C’est l’excuse facile pour les supporters de clubs de fond de classement qui ne gagnent jamais rien. Pour Guardiola, ce n’est pas si simple. Il refuse de faire de l’argent une cause majeure de ses succès avec Manchester City. Mais oui, on se souvient tous des trophées de City avant l’arrivée d’Abu Dhabi United Group.

En conférence de presse, le Catalan a ironisé, lui aussi, sur ceux qui insinuent que son palmarès s’est construit en cassant la tirelire : « Je suis un peu triste et contrarié parce qu’en matière de dépenses nettes au cours des cinq dernières années, nous sommes septièmes en Premier League. » Le tacticien ajoute qu’il voudrait occuper la première place de ce classement avant de lancer une petite pique aux autres clubs : « Qu’ils gagnent, alors. »

Pourri gâté ?

Suffit de demander. Quand Pep veut, la plupart du temps il l’obtient. Le Catalan est en effet l’entraîneur le plus dépensier de l’histoire. Plus de deux milliards d’euros de transferts répartis entre ses trois clubs : FC Barcelone, Bayern Munich et Manchester City. Quand il claque des doigts, ses dirigeants claquent les billets sur la table.

Pep Guardioliasses.

Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si... les matchs duraient 45 minutes

EA

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

