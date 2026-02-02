S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Rodri et Pep Guardiola fustigent l’arbitrage en Premier League

SW
Rodri et Pep Guardiola fustigent l&rsquo;arbitrage en Premier League

Le tonnerre gronde chez les SkyBlues. À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2), Rodri s’est empressé de crier au scandale auprès des médias présents. Et pour cause, The Independent rapporte que le premier but des Spurs n’aurait pas dû être validé selon le milieu espagnol. « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre, s’est insurgé le Ballon d’or 2024. Pour moi, ce n’est pas juste.»

Comme le relaie The Guardian, Pep Guardiola n’a pas non plus caché sa frustration. « Que dire ? Marc (Guéhi) a le ballon, il est fauché par derrière, et c’est but, explique le Catalan en revenant sur le premier but des visiteurs. Alors, que dire ? Rien. Encore un. Si vous faites ça à un attaquant, c’est un penalty. Je ne suis pas arbitre. La Premier League est fascinante. »

Un point qui n’arrange pas les Citizens

Parce qu’en effet, ce match nul ne fait pas les affaires des hommes de Pep Guardiola. Cette performance laisse Arsenal s’envoler en tête de la Premier League avec 53 points tandis que Manchester City s’essouffle dans la course au titre avec 47 points : les Citizens ont désormais six longueurs d’écart à rattraper.

De quoi (re)devenir chauve ?

Tottenham répond aux recrues de Manchester City par un coup du scorpion

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
103
197
12
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!