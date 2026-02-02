Rodri et Pep Guardiola fustigent l’arbitrage en Premier League

Le tonnerre gronde chez les SkyBlues. À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2), Rodri s’est empressé de crier au scandale auprès des médias présents. Et pour cause, The Independent rapporte que le premier but des Spurs n’aurait pas dû être validé selon le milieu espagnol. « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre, s’est insurgé le Ballon d’or 2024. Pour moi, ce n’est pas juste.»

‘It’s a CLEAR FOUL! They don’t want us to win.’ 😡 Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs’ first goal should not have stood. ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/cazNAllyx2 — Stan Sport Football (@StanSportFC) February 2, 2026

Comme le relaie The Guardian, Pep Guardiola n’a pas non plus caché sa frustration. « Que dire ? Marc (Guéhi) a le ballon, il est fauché par derrière, et c’est but, explique le Catalan en revenant sur le premier but des visiteurs. Alors, que dire ? Rien. Encore un. Si vous faites ça à un attaquant, c’est un penalty. Je ne suis pas arbitre. La Premier League est fascinante. »

Un point qui n’arrange pas les Citizens

Parce qu’en effet, ce match nul ne fait pas les affaires des hommes de Pep Guardiola. Cette performance laisse Arsenal s’envoler en tête de la Premier League avec 53 points tandis que Manchester City s’essouffle dans la course au titre avec 47 points : les Citizens ont désormais six longueurs d’écart à rattraper.

De quoi (re)devenir chauve ?

