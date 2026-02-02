S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Deux départs et une arrivée à l’OM

UL
Deux départs et une arrivée à l’OM

Un transfert Abdellicieux, une inconnue. Après sa triste semaine, l’OM s’active sur le mercato d’hiver. C’est désormais officiel, le milieu de terrain Himad Abdelli débarque d’Angers. Il quitte le SCO quatre ans après son arrivée, un paquet de roulettes et des beaux souvenirs. Le milieu a un temps été annoncé à Lyon, et n’a pas joué avec le SCO depuis le 12 décembre et une victoire contre Nantes, où il a été grandiose.

Ce n’est pas la seule arrivée à l’OM, puisque le Nigérian Tockhukwu Nnadi a aussi débarqué à la Canebière. Le milieu de terrain arrive de Zulte-Waregem. Les deux joueurs devront rapidement se mettre dans le bain, puisque l’OM joue gros en Coupe de France contre Rennes, et se déplace au parc des Princes ce dimanche.

Petit Angel Gomes parti trop tôt

Dans l’autre sens, Angel Gomes fait ses valises, six mois après son arrivée à l’OM. L’Anglais part en direction de Wolverhampton, largement dernier de Premier League.

Après Rodrigo Gomes et João Gomes, la confrérie des Gomes s’étend chez les Wolves.

Daniel Bravo, autopsie d’un sexisme ordinaire

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
ligue-1
Daniel Bravo suspendu
  • Ligue 1
  • J20
  • Paris FC-Marseille (2-2)
Daniel Bravo suspendu

Daniel Bravo suspendu

Daniel Bravo suspendu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
103
197
12
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!