Les Girondins de Bordeaux ne reconnaissent plus l’un de leurs groupes de supporters

Encore du grabuge à Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont fait savoir ce samedi qu’ils ne reconnaissaient désormais plus l’un de leurs groupes de supporters, les North Gate. « À la suite des incidents survenus récemment et des décisions judiciaires rendues à l’encontre de plusieurs individus identifiés comme appartenant au groupe de supporters “North Gate Bordeaux”, le club a pris la décision de ne plus reconnaître officiellement ce groupe en tant qu’association de supporters du FC Girondins de Bordeaux », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par le club.

Deux membres condamnés après une agression survenue en janvier

Une décision qui fait suite à la condamnation de deux membres du groupe créé en 2023 pour violences aggravées sur un supporter issu des Ultramarines, au retour d’un match à Granville fin janvier. Les deux hommes ont depuis été condamnés à deux et trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel. « Les comportements constatés et les faits ayant conduit à la condamnation de certains de leurs membres sont incompatibles avec les valeurs que le club entend défendre et promouvoir », poursuivent ainsi les Girondins.

Une nouvelle balle dans le pied du club au scapulaire, qui lutte pour maintenir l’espoir d’une remontée en National 1 à l’issue de la saison. Cette annonce survient d’ailleurs à quelques heures d’une réception décisive de Poitiers, ce samedi à 18h, pour rester au contact de la première place (seule à être synonyme de promotion) occupée par La Roche-sur-Yon.

La fin de saison s’annonce brûlante dans le Sud-Ouest.

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