Que cache Lamine Yamal derrière ses lunettes ?

Si on ne peut pas frapper un petit avec des lunettes, lui, au contraire, peut faire très mal. Ce lundi, Lamine Yamal est arrivé en conférence de presse avant le retour des quarts de finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid avec des lunettes posées sur son nez. Très vite, le rapprochement avec LeBron James a été fait.

En 2016, le natif d’Akron s’était pointé en conférence de presse avec le même style alors tout laissait penser que son équipe, les Cavaliers de Cleveland, allait perdre les finales NBA face aux Golden State Warriors. Finalement, les Cavs sont devenus les premiers à renverser un retard de 3-1 et ont remporté ces finales face aux Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green qui venaient de faire tomber le record du nombre de matchs remportés en saison régulière (79 victoires pour 9 défaites).

Franchement l’arc Lamine Yamal x LeBron depuis quelques jours c’est une dinguerie. Le NOMBRE de PP de Yamal avec les lunettes noires en mode 3-1 lead c’est un délire y’en a PARTOUT 😭😭😭 Lamine a d’ailleurs indiqué qu’il espérait s’inspirer de LeBron pour demain soir. pic.twitter.com/h3UFnjyNo2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

L’intello qui a la classe

Ces lunettes veulent donc rappeler un mot bien connu en Catalogne : remontada. Il est possible de rattraper le retard de 2 buts selon Yamal qui reconnait la référence à Lebron : « Il est une de mes références, une source d’inspiration pour le match de demain ».

Le journal AS va plus loin dans ce choix esthétique et a interrogé Angie Rigueiro, psychologue et coach. « Une personne qui ne porte jamais de lunettes et qui, soudainement, les porte pour une occasion importante associe ce geste à l’intellect, à la réflexion ; cela génère un sentiment de plus grande maîtrise émotionnelle », interprète-t-elle.

Yamal est dans la course au MVP.

Hansi Flick est vert contre la pelouse de l’Atlético