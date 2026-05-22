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L’AJ Auxerre met Christophe Pélissier à la porte

OC
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L’AJ Auxerre met Christophe Pélissier à la porte

Voilà une nouvelle qui ne va pas apaiser les choses. Une fois le maintien acquis, les tensions internes ont éclaté au grand jour ces derniers jours à Auxerre, avec une large part des supporters qui réclament le départ du directeur sportif David Wantier. Ce dernier était en froid avec son entraîneur, Christophe Pélissier, ce qui laissait entendre que James Zhou, propriétaire du club, allait devoir prendre une décision pour la saison prochaine, les deux hommes ne pouvant plus collaborer ensemble.

Une mobilisation des ultras prévue samedi

Selon des informations rapportées par l’Yonne républicaine, l’homme d’affaires chinois a pris le parti de son président et a informé Pélissier qu’il n’officierait pas sur le banc de l’AJA la saison prochaine.

Après trois ans et demi au club et deux maintiens obtenus coup sur coup, le départ du technicien de 60 ans devrait s’accompagner de celui de son staff, Jean-Marie Stephanopoli et Olivier Lagarde. Le groupe d’ultras de l’AJ Auxerre avait déjà annoncé ce mercredi une mobilisation générale devant l’Abbé-Deschamps pour samedi, et cette nouvelle devrait étoffer encore leurs revendications.

Ce malheur fera certainement le bonheur du futur club de la Péliss’.

AJ Auxerre, le bordel interne qui a fini par exploser au grand jour

OC

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