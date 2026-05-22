Un gardien formé à Lorient fait le spectacle dans le championnat japonais

En voilà un qui a sûrement regardé les arrêts d’Ed Warner en boucle. Louis Thébault-Yamaguchi, le gardien de but franco-japonais formé au FC Lorient, évolue au Kawasaki Frontale, en première division japonaise depuis 2025. Le natif de La Garenne-Colombes a fait parler de lui, dimanche dernier, lors du match de J1 League contre le Machida Zelvia, finaliste de la Ligue des champions asiatique.

Un héros spectaculaire

Alors que la rencontre s’est soldée sur un score nul (1-1), les deux clubs se sont disputés la victoire au cours d’une séance de tirs au but. Le Kawasaki Frontale a remporté l’épreuve (5-4, T.A.B.), grâce à une double parade peu commune de Louis Thébault-Yamaguchi. Le portier de 27 ans a dévié un penalty à l’aide de ses pieds, avant de s’envoler dans les airs pour repousser, de justesse, le ballon qui se dirigeait vers le but. Une victoire qui permet à son équipe de conforter sa sixième place dans le groupe A du championnat japonais.

La chance ne sourit pas à tout le monde lors des séances de tirs au but en Asie.

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