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Le but invraisemblable qui a éliminé Racing en Copa Sudamericana

OC
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Le but invraisemblable qui a éliminé Racing en Copa Sudamericana

C’est ce qu’on appelle un coup de barre. Cinquième journée de Copa Sudamericana (l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud), Racing reçoit Caracas dans un Cilindro complètement vide. Vous dormiez ? Rassurez-vous, le gardien du club argentin aussi. Alors que les locaux mènent 2-1, Caracas obtient un corner à un quart-d’heure du terme, et sur une tête assez anodine, Matías Tagliamonte se lance dans un petit numéro de jonglerie.

Une erreur fatale

Le portier argentin touche le ballon à trois reprises, avant trois rebonds supplémentaires sur la barre et qu’Irving Gudino, le milieu panaméen de Caracas, n’envoie le cuir au fond des filets. Un but gag lourd de conséquences, puisqu’avec ce nul (2-2), la bande à Marcos Rojo reste à quatre points de son adversaire, synonyme d’élimination. Un coup dur pour le club d’Avellaneda, demi-finaliste de la Copa Libertadores l’an passé.

Pour un come-back de Lisandro Lopez, c’est où qu’on signe ?

La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

OC

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