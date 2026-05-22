Eden Hazard change de sport

S’il pédale aussi bien qu’il transperçait les défenses, Paul Seixas a du souci à se faire. L’ancien Lillois, Eden Hazard sera au départ de la célèbre cyclotouriste Lille-Hardelot, le 7 juin prochain. Un parcours qui fait 168 km de long et qui débutera dans la ville qui l’a révélé aux yeux de la France et au monde du football. Jolie symbole.

Eddy Merckx a de quoi s’inquiéter

Bien qu’Eden Hazard soit loin d’atteindre les cinq Tour de France de son compatriote, le « Cannibale » Eddy Merckx, le Belge a toujours été un grand fan du deux-roues. Lors d’une interview avec Zack Nani, il avait confié qu’il ne fallait pas lui « casser les pieds en juillet de 14 h à 17 h », l’heure de la Grande Boucle. Il a même déjà réalisé une boucle à Majorque de 225 km. C’est propre.

Un échauffement de 168 km et on retrouve Hazard sur la ligne de départ le 4 juillet à Barcelone.

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