Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde

Zohran Mamdani ne pense pas seulement à Marouane Chamakh. Le maire de New York a aussi une pensée pour ses habitants, et plus particulièrement ceux qui souhaiteraient assister à un match de la Coupe du monde sans être obligés de vendre un rein. Face au prix exorbitant des billets, Mamdani a annoncé ce jeudi la mise en place d’une loterie où les New-Yorkais pourraient avoir la possibilité d’obtenir des places à 50 dollars. Ces billets concerneront tous les matchs au MetLife Stadium, à l’exception de la finale, et incluront le transport en bus, ce qui est loin d’être un détail.

1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers. We fought hard to make the people’s game available to the people — and won. Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026

Neymar, Mbappé et Haaland à prix réduit

Au total, ce sont près de 1 000 billets qui seront concernés par cette campagne, soit environ 150 places par rencontre. Et les heureux élus seront gâtés. Maroc-Brésil, France-Sénégal, Allemagne-Équateur ou encore Norvège-Sénégal seront à l’affiche, ainsi qu’un seizième et un huitième de finale. La loterie sera ouverte du 25 au 30 mai et exclusivement réservée aux habitants de la Big Apple.

Zohran Mamdani a une nouvelle fois prouvé qu’il était un amoureux du ballon rond. Un vrai.

John McGinn, monsieur tout le monde est devenu quelqu'un