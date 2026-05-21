S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026

Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde

OC
1 Réaction
Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde

Zohran Mamdani ne pense pas seulement à Marouane Chamakh. Le maire de New York a aussi une pensée pour ses habitants, et plus particulièrement ceux qui souhaiteraient assister à un match de la Coupe du monde sans être obligés de vendre un rein. Face au prix exorbitant des billets, Mamdani a annoncé ce jeudi la mise en place d’une loterie où les New-Yorkais pourraient avoir la possibilité d’obtenir des places à 50 dollars. Ces billets concerneront tous les matchs au MetLife Stadium, à l’exception de la finale, et incluront le transport en bus, ce qui est loin d’être un détail.

Neymar, Mbappé et Haaland à prix réduit

Au total, ce sont près de 1 000 billets qui seront concernés par cette campagne, soit environ 150 places par rencontre. Et les heureux élus seront gâtés. Maroc-Brésil, France-Sénégal, Allemagne-Équateur ou encore Norvège-Sénégal seront à l’affiche, ainsi qu’un seizième et un huitième de finale. La loterie sera ouverte du 25 au 30 mai et exclusivement réservée aux habitants de la Big Apple.

Zohran Mamdani a une nouvelle fois prouvé qu’il était un amoureux du ballon rond. Un vrai.

John McGinn, monsieur tout le monde est devenu quelqu'un

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.