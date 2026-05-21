Tammy Abraham entre dans un cercle ultra fermé

Un attaquant peut réaliser un triplé sans jouer. Tammy Abraham en est la preuve vivante depuis mercredi soir, suite au sacre d’Aston Villa en Ligue Europa. Les Villans ont largement dominé Fribourg (0-3) lors de la finale, qui s’est déroulée au stade Beşiktaş d’Istanbul, et inscrivent leur nom au palmarès de la C3 pour la première fois.

Toutes les Coupes d’Europe dans la vitrine

Abraham, revenu dans l’antre de son ancien club, a passé l’intégralité du match sur le banc, mais repart tout de même avec le trophée de la Ligue Europa, après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2021 et la Ligue Conférence sous les couleurs de l’AS Roma, un an plus tard.

Il devient le deuxième joueur de l’histoire à réaliser cette prouesse après Emerson, son ancien coéquipier à Chelsea et actuel défenseur de l’Olympique de Marseille.

The second player in history to win the Champions League, Europa League and Conference League: Tammy Abraham 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/K7nZCLTEgN — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 21, 2026

Voilà comment terminer le jeu.

Emiliano Martínez a joué la finale avec un doigt cassé