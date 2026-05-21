Pourquoi la victoire d'Aston Villa peut faire les affaires de l'Olympique lyonnais

On dit merci qui ? Merci Unai ! La victoire d’Aston Villa en finale de la Ligue Europa face à Fribourg ce mercredi pourrait donner un petit coup de pouce à l’Olympique lyonnais, d’ores et déjà assuré de participer au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions cet été. En remportant la Ligue Europa, Aston Villa décroche automatiquement un billet pour la prochaine C1. Mais cette place réservée au vainqueur de la C3 devient inutile si les Villans terminent également dans le top 4 de la Premier League, puisque le club anglais serait alors déjà qualifié via son championnat.

Selon le règlement de l’UEFA, cette place non utilisée n’est pas perdue : elle est réattribuée au club disposant du meilleur coefficient parmi les équipes engagées dans les tours de qualification. Et à ce jeu-là, ce n’est pas l’OL qui est favorisé, mais le Sporting CP, mieux classé au coefficient UEFA, et qui serait ainsi directement propulsé en phase de ligue de la Ligue des champions.

Fenerbahçe et Bodø/Glimt reclassés

Alors, quel intérêt pour l’OL ? Si le Sporting CP se qualifie directement pour la phase de ligue, Lyon remonterait dans la hiérarchie des équipes engagées au troisième tour préliminaire. Les Gones deviendraient alors tête de série numéro 1, avec deux conséquences très concrètes. D’abord, l’OL serait assuré d’éviter Fenerbahçe lors du troisième tour de qualification. Le club turc serait en effet reclassé parmi les têtes de série et laisserait son strapontin à Sturm Graz, qui pourrait donc potentiellement affronter l’équipe de Paulo Fonseca lors du troisième tour. Ensuite, en cas de qualification pour les barrages, Lyon serait également assuré de ne pas tomber sur Bodø/Glimt, également reclassé parmi les têtes de série. Vous suivez toujours ? Retenez simplement : pas de Fenerbahçe au troisième tour, pas de Bodø/Glimt en barrages, avec à la place des adversaires potentiellement moins relevés sur papier.

Bonne nouvelle pour l’OL ! Aston Villa s’impose 3-0 contre Fribourg et remporte l’Europa League ! Si les Villains finissent dans le top 4 en PL cette saison, ils propulseraient le Sporting Portugal en phase de ligue et permettraient à l’OL d’être tête de série numéro 1 au 3ème… pic.twitter.com/c0a1KXzGPC — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) May 20, 2026

Pour cela, il faudra donc qu’Aston Villa termine quatrième de Premier League. Le club de Birmingham occupe actuellement la quatrième place à une journée de la fin avec 62 points, devant Liverpool (59 points), qui possède toutefois une meilleure différence de buts. Lors de l’ultime journée de championnat ce week-end, les Villans se déplaceront à Manchester City, tandis que les Reds croiseront le fer à Anfield avec Brentford.

Qui a dit qu’un supporter n’avait parfois pas le droit d’aimer un autre club le temps de deux matchs ?

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